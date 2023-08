Datas: Edward Sexton, Randy Meisner e Remi Lucidi

Talvez seja uma das imagens mais conhecidas de toda a história, a dos quatro beatles cruzando a faixa de pedestres em Abbey Road. Um homem discreto, quase sempre à sombra, ajudou a fazer daquele registro um ícone da cultura pop. O alfaiate Edward Sexton foi quem desenhou os ternos longos, de cinturas marcadas e ombros largos de John, Ringo e Paul — apenas George preferiu calça e camisa jeans de seu próprio armário. Não demorou, é claro, para que os modelos de Sexton, depois daquele trabalho, virassem notícia e passassem a ser cobiçados. Deve-se lembrar, contudo, que em setembro de 1969, quando o quarteto de Liverpool atravessou a rua, o costureiro já tinha começado a costurar novos caminhos. Meses antes, e com pouco mais de 20 anos de idade, ele e um colega, Tommy Nutter, tinham mexido com a caretice de Savile Row, o endereço londrino da vetusta moda masculina. Em meio a lojas sisudas, com portas de carvalho escura e sem janelas, eles decidiram mostrar ao mundo o que faziam — levaram as peças, de cores vivas, para vitrines amplas e iluminadas. Sexton voltaria a ganhar holofote ao pôr Mick Jagger de terno branco para o casamento com Bianca Jagger, em 1973. Em tempo: o ateliê de Sexton — Nutter morreu em 1992 —ainda existe, no número 35 da Savile Row. Ele morreu em 23 de julho, em Londres, aos 80 anos, de causas não reveladas pela família.

Um toque de personalidade

O inconfundível baixo de Randy Meisner é uma das marcas registradas da banda americana Eagles, megassucesso do início dos anos 1970 — e atire a primeira pedra rolante quem ouviu menos de um zilhão de vezes Hotel California (“Welcome to the Hotel California/Such a lovely place/Such a lovely face”). É de Meisner um dos clássicos do grupo, a linda balada Take It to the Limit, na qual ele mesmo pôs voz. A formação original dos Eagles (além de Meisner, Glenn Frey, Don Henley e Bernie Leadon) se desfez em 1980 — a banda voltaria em 1994, já com outros membros, mas sem a pegada e o charme de antes. Um dos problemas para a dissolução: Meisner, um tímido vocacional, não se adaptava a palcos. Ele morreu em 26 de julho, aos 77 anos, em decorrência de uma obstrução pulmonar crônica.

Tragédia nas alturas

O francês Remi Lucidi, ou Remi Enigma, como se apresentava, tinha uma obsessão registrada em selfies publicadas nas redes sociais: escalar alguns dos edifícios mais altos do mundo e lá no topo fazer as imagens. Da Bulgária a Dubai, da Polônia à Colômbia, nada lhe escapava. Na semana passada, ele burlou os policiais postados na frente de um edifício de 68 andares em Hong Kong. Pegou um elevador que o levou ao piso 49 — e de lá, pela escadaria, foi subindo. Algo deu errado (as imagens das câmeras de segurança estão ainda sendo estudadas) e Lucidi ficou preso do lado de fora. Bateu nos vidros, pediu socorro, mas não foi ouvido a tempo — e despencou a mais de 200 metros de altura. Morreu em 27 de julho, aos 30 anos.

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2023, edição nº 2853