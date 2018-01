MORRERAM Dolores O’Riordan – Líder do The Cranberries, ganhou fama pela voz aguda que marcou hits como Linger (Guillaume Souvant/AFP) Ruy Faria – O cantor (na foto acima, no destaque) fundou o grupo MPB4, com o qual gravou sucessos como Roda Viva (1967), ao lado de Chico Buarque (Paulo Salomão/.) Ruy Faria, cantor fluminense, um dos fundadores do grupo MPB4. Nasceu em Cambuci e se mudou para Niterói a fim de estudar direito. Em 1964, ano de sua formação na Universidade Federal Fluminense, criou o quarteto, ao lado de Magro Waghabi (1943-2012), Miltinho e Aquiles. Ao longo de quarenta anos, lançou com os três amigos discos de sucesso, como De Palavra em Palavra (1971) e Canto dos Homens (1976), além de gravar com grandes nomes da música brasileira, como Chico Buarque, a quem acompanhou em Roda Viva (1967). Em 2004, deixou o MPB4. Dia 11, aos 80 anos, de falência de múltiplos órgãos, no Rio de Janeiro.

/>

ANUNCIADA

a aposentadoria de Ronaldinho Gaúcho, 38 anos. Campeão mundial pela seleção em 2002, eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, quando atuava no Barcelona, o craque revelado pelo Grêmio entrou em campo pela última vez em setembro de 2015, com a camisa do Fluminense. Seu irmão e empresário, o ex-jogador Assis, afirmou ao jornal O Globo que Ronaldinho fará um jogo de despedida depois da Copa da Rússia. Dia 16, no Rio.