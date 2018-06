Datafolha: 62% dos jovens querem deixar o Brasil

Pesquisa Datafolha feita durante o mês de maio no Brasil aponta que 43% da população adulta desejaria deixar o país, se tivesse essa possibilidade. Entre os jovens de 16 a 24 anos, o porcentual é de 62% — o equivalente a 19 milhões de pessoas, ou a população inteira no estado de Minas Gerais. A pesquisa foi publicada na edição deste domingo do jornal Folha de S. Paulo.

No recorte de renda e escolaridade, a maioria também quer deixar o Brasil. No caso dos que têm ensino superior, esse contingente é de 56%. Nas classes A e B, 51% desejam partir.

No começo de junho, outro levantamento feito pelo Datafolha corroborou a falta de perspectiva dos brasileiros em relação ao futuro do país: para 32% dos brasileiros, a economia vai piorar, e para 46%, o desemprego vai aumentar.

Segundo a Folha de S. Paulo, dos brasileiros que já deixaram o país, muitos se mudaram para Portugal. Apenas no consulado de São Paulo, 50 mil cidadanias foram concedidas desde 2016. No mesmo período, dobrou o número de vistos concedidos para estudantes, empreendedores e aposentados que pretendem fixar residência em Portugal.