Cônsul da Alemanha no Rio é preso suspeito de matar o marido

“A conclusão foi baseada na perícia técnica e a versão apresentada pelo cônsul de que a vítima se exasperou e caiu está na contramão das conclusões do laudo pericial. Ele aponta diversas equimoses, inclusive na área do tórax, que seria compatível com pisadura. Lesões compatíveis com agressão por instrumento cilíndrico. O cadáver grita as circunstâncias de sua morte”, disse ao G1 a delegada Camila Lourenço, da 14ª DP.

O corpo do marido do diplomata apresentava múltiplas lesões, como um traumatismo craniano provocado por uma lesão na nuca e machucados no rosto, peito, barriga, pernas e nádegas. Segundo a Polícia Civil, o apartamento foi limpado por uma secretária do cônsul, que alegou ter feito o serviço pois um cachorro do casal estaria lambendo poças de sangue.