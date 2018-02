Confronto entre PM e criminosos no Rio fecha três vias da cidade

Três das principais vias do Rio de Janeiro, a Linha Vermelha, a Linha Amarela e a Avenida Brasil, foram interditadas na tarde desta terça-feira 6 por causa de confrontos entre policiais e criminosos na região do Complexo da Maré (Zona Norte da cidade), mas já foram liberadas.

O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro realiza uma grande operação contra o tráfico de drogas nas dezesseis favelas que compõem a comunidade. Com a operação, quarenta escolas foram fechadas na Maré, por medida de segurança.

De acordo com a assessoria da PM, até agora foram feitas três prisões de suspeitos de ligação com o tráfico de drogas, além da apreensão de uma granada e drogas nas regiões do Timbau e no Conjunto Esperança. Um adolescente foi morto.

O fechamento das vias levou o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro a declarar estado de atenção na cidade às 16 horas. A Linha Vermelha (sentido centro) e a Linha Amarela (em direção à Ilha do Fundão) já foram integralmente liberadas. Antes da liberação, havia 67 quilômetros de congestionamento no Rio — a média para esse horário é de 42 quilômetros.

Na Avenida Brasil, o trecho na altura da Vila do João, no sentido Zona Oeste, foi liberado, mas a via continua parcialmente interditada próximo à Fundação Oswaldo Cruz.

A recomendação do Centro de Operações é que os motoristas evitem passar por estas vias. “Quem vai do Centro para a Baixada deve dar preferência, neste momento, aos trens e metrô. Quem puder deve evitar o deslocamento nesta região, por enquanto”, informou o órgão.

Morte de adolescente

A Polícia Militar informou que no início da tarde policiais do 22º Batalhão foram chamados para atender a diversas denúncias de sequestro de PMs por traficantes na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. Com a chegada dos agentes à comunidade, houve confrontos com criminosos.

Segundo a corporação, os policiais que supostamente teriam sido sequestrados não foram encontrados. Logo após, o Corpo de Bombeiros socorreu um adolescente ferido durante o confronto entre criminosos e os policiais. O garoto foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, mas não resistiu aos ferimentos — a PM não informou se ele foi baleado.

“É preciso esclarecer que não havia operação policial do Comando de Operações Especiais (COE) na Nova Holanda. Os policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais), BPChq (Batalhão de Polícia de Choque) e BAC (Batalhão de Ações com Cães) atuavam somente nas comunidades do Timbau e Conjunto Esperança”, afirmou a PM.

Este foi o segundo caso nesta terça de um menor de idade morto no Rio. Na madrugada, uma menina de 3 anos morreu baleada por criminosos na Rua Cardoso de Castro, em Anchieta, também na Zona Norte. Os pais dela também foram atingidos por tiros depois que o carro da família foi alvo dos bandidos.

(com Agência Brasil e Estadão Conteúdo)