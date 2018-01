Tiroteio no Rio de Janeiro mata uma pessoa e deixa três feridos

Um tiroteio no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, matou um garçom e deixou outros três feridos na noite de sábado. De acordo com informações da Folha de S. Paulo, criminosos que fugiam em três carros roubados iniciaram uma intensa troca de tiros com a Polícia Militar na rua Conde de Bonfim, uma das principais do bairro.

O garçom Samuel Ferreira Coelho, de 24 anos, trabalhava no Bar do Pinto quando foi baleado. Ele morreu na hora. Dois policiais e uma passageira do aplicativo de transporte Uber também foram atingidos e levados para hospitais próximos.

Ainda no momento do tiroteio, dezenas de foliões do bloco Nem Muda Nem Sai de Cima passavam pelo local. Segundo relatos, houve pânico e muitas pessoas tiveram que se deitar no chão para fugir dos disparos. Nenhum dos foliões ficou ferido. Os criminosos fugiram.

No Facebook, o bloco carnavalesco informou que está de luto após os acontecimentos do sábado. “Muita luz para o Samuel e toda nossa solidariedade para os familiares”, diz a publicação.