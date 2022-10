Como se comportarão os padrinhos no segundo turno no Rio

No primeiro turno, a estratégia do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi manter o apoio, mas não colar de forma radical sua campanha à do presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 20% do seu eleitorado tendia, nas últimas pesquisas, a votar no ex-presidente Lula. Caso o resultado das urnas neste domingo (2) indique segundo turno, a tendência, segundo integrantes do PL e do PT é que haja nacionalização de forma evidente.

Da mesma forma, há expectativa de que ex-presidente visite mais o Rio, segurando as mãos de Marcelo Freixo (PSB), adversário de Castro.

Caso o primeiro turno defina o resultado nacional ainda hoje, o eleito será o grande cabo eleitoral de Freixo no estado, e Castro tenderá a adotar discurso mais moderado. O candidato do PSB planeja falar com o ex-presidente no final da eleição, que assistirá de casa, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Assim como Castro.

Castro e Freixo planejam entrevistas coletivas assim que o resultado for proclamado.