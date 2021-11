Comissão do Senado aprova novo feriado nacional em homenagem a Irmã Dulce

A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta segunda-feira, 22, um projeto de lei que cria o feriado de Santa Dulce dos Pobres, em homenagem a Irmã Dulce.

De acordo com o projeto do senador Angelo Coronel (PSD-BA), o dia a ser celebrado todos os anos será 13 de março. A data foi escolhida por ser o dia da morte da religiosa. O relator do projeto, senador Flávio Arns (Podemos-PA), ressaltou que esse dia já é tradicionalmente voltado à lembrança de Irmã Dulce na Bahia.

Agora, a proposta vai ser analisada na Câmara dos Deputados e, se aprovada, irá para sanção presidencial para entrar em vigor.

Irmã Dulce foi canonizada em outubro de 2019, 27 anos após a sua morte, e é a primeira santa genuinamente brasileira. Conhecida como “Anjo Bom da Bahia”, Santa Dulce dos Pobres tem o dia comemorado em 13 de agosto.