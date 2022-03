Comentarista demitido por fazer gesto nazista volta à Jovem Pan

Na última segunda-feira, 28, Adrilles Jorge voltou a fazer parte do grupo de comentaristas da Jovem Pan. Em sua reestreia, ele chamou as cantoras Anitta e Pabllo Vittar de “pseudoartistas” e criticou as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) no festival Lollapalooza, que aconteceu no último final de semana.

“A melhor arma contra esses artistas, contra esses pseudoartistas, pseudoprogressistas, como Pabllo Vittar e Anitta, é deixá-los falar. É uma gente que não sabe o que está acontecendo, gente completamente ignorante da realidade sociopolítica brasileira ”, disse.

Ele ainda afimou que “pessoas de direita estão sendo rigorosamente perseguidas, desmonetizadas e massacradas” , que há uma “uma luta do bem contra o mal” e uma “ditadura pseudoprogressista encrustada no Judiciário, na mídia, nas escolas e nas universidades” , que quer “a todo custo demonizar o presidente”.

Adrilles estava afastado há cinquenta dias, quando foi demitido por fazer gesto similar à saudação nazista “Sieg Heil” em debate no programa Opinião. Após a repercussão negativa do caso, a emissora emitiu uma nota de repúdio e disse que o posicionamento dos comentaristas não reflete as posições do grupo de mídia.