Comandante do Exército quer que Justiça ‘coopere’ em intervenção

Em artigo à seção Página Aberta de VEJA desta semana, o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, fala sobre suas expectativas a respeito da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, decretada pelo presidente Michel Temer há uma semana. Villas Bôas entende ser “fundamental” ao sucesso da empreitada que o interventor nomeado, general Walter Braga Netto, “disponha de todos os meios necessários — sejam eles de ordem financeira, material, pessoal e, principalmente, legal, que só poderão ser disponibilizados se houver o comprometimento e a ação diligente dos três poderes constitucionais”.

Do Poder Judiciário, o comandante do Exército diz esperar uma “cooperação efetiva visando a garantir a segurança jurídica necessária às tropas”. “É importante que medidas legais, em caráter excepcional, sejam estabelecidas para que os militares possam atuar com maior efetividade e obtenham os resultados almejados pela sociedade, sempre respeitando as garantias constitucionais”, afirma Eduardo Villas Bôas.

