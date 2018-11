Com problema em viaduto, SP tem trânsito acima da média após feriadão

O primeiro dia útil após o feriado prolongado da Proclamação da República e da Consciência Negra deve exigir paciência dos motoristas da capital paulista nesta quarta-feira em razão da interdição de um trecho da Marginal Pinheiros (zona oeste) após um viaduto da pista expressa ceder no último dia 15.

Às 7h30 desta quarta, o congestionamento era de 112 quilômetros nas vias da cidade. A média de engarrafamento para o horário é de 81 quilômetros. Segundo a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET), às 8h a capital chegou à marca de 121 quilômetros de engarrafamento — ou 14,1% de lentidão, acima da média para o horário.

O trânsito na região da zona oeste de São Paulo onde está localizada a estrutura estava intenso por volta das 8h, mas ainda não havia retenção de veículos. Por curiosidade, os motoristas tendem a diminuir a velocidade quando se aproximam do local onde o viaduto cedeu.

A CET suspendeu a partir desta quarta o rodízio de veículos no trecho da marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, entre a Avenida dos Bandeirantes e a Ponte dos Remédios. A medida vai vigorar até a liberação total da via, cuja pista expressa está interditada por tempo indeterminado entre a Ponte Transamérica e a Ponte do Jaguaré, também apenas no sentido de quem trafega no sentido da Castelo Branco.