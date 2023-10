Colunistas de VEJA entrevistam Marina Silva na live de Os Três Poderes

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, é a convidada da edição da semana da live de Os Três Poderes, às 11h, programa em vídeo com análises sobre os principais fatos da semana. A exploração de petróleo no Amazonas e os desafios da política ambiental do governo Lula serão alguns dos temas da conversa com os colunistas Matheus Leitão, Robson Bonin e Ricardo Rangel. A live é apresentada pelo editor Ricardo Ferraz. Assista:

Os desdobramentos do ataque brutal a três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, também entram na pauta do programa. Eles estavam no Rio para participar de um congresso de ortopedia. Entre as vítimas estava Diego Ralf Bomfim, irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL). Uma das principais linhas de investigação é que um dos médicos mortos, Perseu Ribeiro Almeida, teria sido confundido com o miliciano Taillon Alcântara. O único sobrevivente do ataque, o ortopedista Daniel Sonnewend, foi transferido de hospital e tem o quadro de saúde estável. O caso impõe ainda mais pressão sobre a política de segurança do ministro Flávio Dino, que tenta dar respostas à onda de violência no país.