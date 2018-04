Colégio Bandeirantes informa pais sobre segundo suicídio em 15 dias

O Colégio Bandeirantes, tradicional instituição de ensino da Vila Mariana, em São Paulo, emitiu um comunicado aos pais em que informa sobre o suicídio de dois de seus estudantes no intervalo de duas semanas. O caso mais recente é de um aluno do 3º ano do Ensino Médio.

A nota, que ressalta “tristeza e pesar”, informa ainda que o colégio está “acolhendo os alunos mais vulneráveis” e planeja “diversas ações de trabalho em posvenção, com assessoria de uma especialista em prevenção ao suicídio e luto por suicídio.”

“Compreendemos que cada morte deve ser tratada como um caso singular e por isso, a escola procura posicionar-se respeitando as decisões e os desejos de cada família”, diz a nota aos pais e responsáveis.

De acordo com o colégio, os professores e funcionários foram preparados para o reinício das aulas do segundo bimestre, nesta segunda-feira (23), quando foram planejados espaços de diálogo e de acolhimento para todas as turmas.

As aulas das turmas dos terceiros anos do Ensino Médio foram suspensas nesta segunda e, na terça, haverá atividades de reflexões e ajuda em situações de crise com apoio de uma psicóloga.

“Em relação às demais séries, a escola está preparada para receber os alunos nesse momento tão difícil e juntos, ajudá-los no enfrentamento do luto”, encerra a nota.