Cinco assuntos para começar seu dia

O início da quarentena em São Paulo devido à pandemia de coronavírus, a liberação de recursos federais para estados e municípios, idas e vindas da MP 927, o retorno das atividades na China após dois meses e o possível adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Esses são os cinco principais assuntos para você começar o seu dia bem-informado.

QUARENTENA EM SÃO PAULO

Tem início nesta terça-feira, 24, a quarentena em todo o estado de São Paulo. Serão ao menos quinze dias, até 7 de abril, com todos os serviços não essenciais nos 645 municípios de portas fechadas. Com 30 mortes confirmadas até esta segunda, São Paulo é o estado com mais vítimas causadas pela Covid-19 no Brasil, que tem, ato todo, 34 mortes e 1.891 casos confirmados.

Coordenador do comitê de São Paulo contra o coronavírus, o infectologista David Uip testou positivo para a doença. Por terem tido contato com o médico, o governador João Doria (PSDB) e o prefeito Bruno Covas (PSDB) realizaram exames. O teste de Doria deu negativo.

Continua após a publicidade

RECURSOS PARA OS ESTADOS

Enquanto participava de uma reunião com governadores do Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro utilizou o Twitter para anunciar um pacote de mais de 88 bilhões de reais para fortalecer os estados e municípios. Dentre as medidas está a suspensão da dívida dos estados com a União. Outro ponto revelado pelo presidente foi a ampliação do programa Bolsa Família na tentativa de zerar a fila do benefício. Antes, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello havia suspendido os cortes do programa no Nordeste.

MP 927

Também na segunda-feira, o governo federal precisou gerenciar uma crise causada por uma Medida Provisória que, entre outras pontos, permitia a suspensão de contratos de trabalho por quatro meses. A MP 927 havia sido publicada na noite de domingo no Diário Oficial da União, mas o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e revogou, na tarde de segunda, o artigo 18, o que justamente falava sobre a possibilidade de suspender contratos. Secretário da Previdência e Trabalho, Bruno Biano afirmou que o artigo será revisado e em breve será publicado em outra MP.

Continua após a publicidade

CHINA RETOMA ATIVIDADES

Chineses da cidade de Wuhan, onde o novo coronavírus surgiu em dezembro de 2019, começaram a retomar suas atividades após dois meses de confinamento total. Aqueles com bom estado de saúde poderão se deslocar pela metrópole de transporte e retornar aos seus locais de trabalho. A China registrou também a reabertura de cinemas, que foram fechados em janeiro. As restrições de deslocamentos na província de Hubei, onde fica Wuhan, estão previstas para acabar em 8 de abril. Apesar da melhora, o país se preocupa agora com os casos importados da Covid-19. Nesta terça, fora 74 novos infectados que chegaram do exterior.

ADIAMENTO DA OLIMPÍADA

Na segunda-feira um membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) admitiu que os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 serão adiados devido à pandemia de coronavírus. O entrave para o anúncio oficial se deve ao fato de ainda não haver uma nova data para o evento, que teria início em 24 de julho, garantiu o canadense Dick Pound. Antes, o Canadá havia anunciado que boicotaria as Olimpíadas se o evento não fosse adiado.