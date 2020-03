Olimpíada de Tóquio-2020 será adiada, revela membro do COI

O canadense Dick Pound, membro mais antigo do Comitê Olímpico Internacional, revelou nesta segunda-feira 23 que, devido à pandemia de coronavírus, a decisão de adiar a Olimpíada de Tóquio-2020 foi tomada e deverá ser anunciada em breve. Segundo ele, em entrevista ao jornal americano USA Today, a organização ainda não decidiu para quando o evento será remarcado.

“Com base nas informações do COI, o adiamento já foi decidido. Os parâmetros daqui para a frente ainda não foram definidos, mas, pelo que sei, os Jogos não começarão em julho. Adiaremos e depois começaremos a lidar com todas as consequências da alteração da data – que são imensas. Tudo será feito por etapas”, declarou Pound, que é ex-nadador e ex-vice-presidente do COI, entidade da qual faz parte desde 1978.

Os Jogos de Tóquio estavam marcados para o dia 24 de julho, mas o surto do coronavírus obrigou a organização a adiar o evento. O COI foi ao limite para manter a data, mas começou a sofrer pressão de atletas e de federações. Após a desistência da tradicional federação de natação americana, que pediu o adiamento dos Jogos, o comitê canadense, no último domingo, foi o primeiro a anunciar que não levaria seus atletas para o Japão, devido ao risco à saúde de todos.

“Embora reconheçamos as complexidades inerentes ao adiamento, nada é mais importante do que a saúde e a segurança de nossos atletas e da comunidade mundial”, comunicou o comitê do Canadá, em nota.