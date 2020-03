Cidades bloqueiam praias e usam até a PM para retirar banhistas

Cidades litorâneas estão tomando medidas para restringir a presença de banhistas em praias de todo o país. É o caso de Santos, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, entre muitos outros municípios. As ações compreendem a vigilância de guardas municipais, colocação de grades e placas de aviso, aplicação de multas, fechamento de quiosques e comércio ambulante, restrição à circulação de transporte público na orla, e até o acionamento da Polícia Militar para retirar as pessoas à força.

Florianópolis e Balneário Camboriú vêm tomando até agora as medidas mais rigorosas – até a polícia já foi acionada para mandar os banhistas de volta para casa. Na praia de Canasvieiras, uma das mais lotadas da região, guardas municipais fizeram a vistoria de quadriciclo e, com um alto-falante, anunciavam o bloqueio em espanhol para turistas argentinos. O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, anunciou no Facebook que fechará o acesso às orlas das praias nos próximos sete dias.

Em Niterói, a prefeitura baixou um decreto que prevê a condução à delegacia de quem descumprir a determinação e pagamento de multa. O crime previsto é o de desobediência e infração de medida sanitária. “Só dessa forma vamos salvar vidas”, disse o prefeito Rodrigo Neves.

Em Salvador, o prefeito ACM Neto anunciou que guardas municipais irão montar bloqueios físicos (grades e placas de aviso) nas praias mais lotadas da capital baiana, como Farol da Barra, Porto da Barra, Rio Vermelho, entre outras. Em Fortaleza, a prefeitura determinou o fechamento das tradicionais barracas da Praia do Futuro.

Na Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo, os prefeitos de nove cidades – Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente -, se uniram para anunciar que vão restringir o acesso à orla, podendo até chamar a Polícia Militar para expulsar os banhistas. O comércio ambulante e o funcionamento dos quiosques já estão proibidos por determinação da administração municipal.

“São Paulo é o epicentro do novo coronavírus no Brasil e estamos tendo uma curva de crescimento maior que a da Itália. A responsabilidade nos exige tomar medidas mais rigorosas para preservar a vida das pessoas. Fazemos um apelo para que as pessoas fiquem em casa, que tenham a dimensão e a consciência da gravidade que estamos vivendo”, disse o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa.

No Litoral Norte, a prefeitura de Ilhabela tenta isolar o local de turistas. Nesta semana, a prefeita Gracinha anunciou o veto à travessia pela balsa de carros que não tenham placa da própria Ilhabela ou de São Sebastião.