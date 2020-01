Cidade de São Paulo pode ter dia mais quente deste verão nesta terça

A cidade de São Paulo pode registrar um novo recorde de calor para este verão nesta terça-feira, 28, com as temperaturas atingindo os 34 graus, informa o Climatempo. No interior do estado e no litoral, os termômetros podem alcançar os 37 graus.

“O dia será com sol forte, calor e sem chuva na Grande São Paulo e na maioria das áreas do interior e no litoral do estado”, diz o site de meteorologia.

A tarde da segunda-feira 27 foi a mais quente deste ano em São Paulo e a mais quente do verão. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 33,6°C de temperatura máxima às 15h na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. Segundo o Climatempo, o recorde anterior de maior temperatura de 2020 e do verão 2019/2020 era de 33,3°C, em 1º de janeiro.

Ainda de acordo com o Climatempo, a partir da quarta 29 a sensação de abafamento vai subir. “O nível de umidade no ar volta a aumentar e o ar mais úmido vai trazer a sensação de abafamento”, explica. Com isso, voltam a ocorrer pancadas de chuva durante a tarde em todas as regiões, inclusive na capital paulista. “A semana segue quente e o risco de pancadas de chuva moderadas a fortes e com raios, principalmente na sexta-feira e no sábado, 1 de fevereiro, quando uma frente fria estará passando pelo litoral paulista.”