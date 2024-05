Chuvas no RS: estado tem seis barragens em situação de emergência

Pelo menos seis barragens de usinas hidrelétricas no Rio Grande do Sul estão em situação de emergência em razão das fortes chuvas, de acordo com balanço divulgado às 15h pela Defesa Civil neste domingo, 5. O monitoramento das estruturas é realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do estado, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Segundo o boletim, as barragens das usinas Salto Forqueta, em São José do Herval e Putinga, e 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves, apresentam risco iminente de ruptura e exigem ações imediatas de evacuação. Esta última sofreu um rompimento parcial na quinta-feira, 2, e continua em estado de alerta para colapsos a qualquer momento – ambas são monitoradas pelas autoridades federais de energia.

Já entre as barragens acompanhadas pelo governo estadual, quatro são classificadas como “nível de emergência”: São Miguel e Arroio Barracão, em Bento Gonçalves; SDR, em Eldorado do Sul; e Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra. No mesmo comunicado, a Defesa Civil informou que já estão sendo realizadas ações para proteger a população nos arredores.

Estado de alerta

Ainda de acordo com informações das autoridades estaduais, o Rio Grande do Sul tem outras cinco barragens em “nível de alerta”, o que indica necessidade urgente de manutenção para evitar o rompimento das estruturas. São elas:

Continua após a publicidade

Dona Francisca (Nova Palma)

Divisa (Canela)

Capané (Cachoeira do Sul)

B2 (São Jerônimo)

Tupi (Taquari)

Crise sem precedentes

O levantamento mais recente da Defesa Civil, divulgado às 12h, indica que 75 mortes já foram confirmadas desde a última terça-feira, 30. Além dos óbitos, as chuvas deixaram 155 feridos e mais de 88 mil desalojados – outras 103 pessoas estão desaparecidas.

Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou no Rio Grande do Sul acompanhado de uma comitiva de ministros e autoridades, incluindo os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir ações emergenciais com o governador Eduardo Leite (PSDB).

Em pronunciamento coletivo, Lula prometeu que o governo federal vai destinar recursos à reconstrução das estradas destruídas pelos temporais, por meio do Ministério dos Transportes. Já Lira e Pacheco afirmaram que o Congresso vai priorizar, ao longo da semana, a liberação de emendas parlamentares para o estado e outras medidas emergenciais para auxiliar a população atingida pela catástrofe climática.