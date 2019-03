Chuva em São Paulo deve continuar por toda a semana

Para a tarde desta segunda-feira, 11, o volume de chuva previsto é de até 15 milímetros, sem expectativa de tempestade e máxima de 26°C. No entanto, as chuvas na Grande São Paulo devem continuar por toda a semana, de acordo com a previsão do site Climatempo.

Entre terça-feira e quinta-feira devem ocorrer pancadas durante a tarde e início da noite, que eventualmente poderão se transformar em precipitações mais fortes. Com mínimas chegando a 18°C e máximas até 30°C, o tempo permanecerá nublado o dia inteiro. Na sexta-feira, com mínima de 20°C e máxima de 26°C, as chuvas são esperadas para qualquer momento do dia.

A tempestade que caiu sobre a a Grande São Paulo na noite de domingo e que continuou na madrugada desta segunda-feira, 11, foi ocasionada por uma frente fria que veio do litoral paulista.

O risco de transbordamento de rios e córregos permanece, bem como a formação de alagamentos intransitáveis e deslizamentos de terra em áreas de risco. “O solo encharcado mantém o potencial para deslizamento de terra em áreas de risco e formação de alagamentos”, diz um informativo da Prefeitura de São Paulo.

A chuva de domingo para segunda-feira matou onze pessoas, alagou 54 pontos na cidade, prejudicou o transporte público e fez com que, às 10h30, o trânsito chegasse a 180 quilômetros de congestionamento. Segundo a Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), restavam apenas quatro pontos de alagamento em São Paulo por volta das 16h30 (três deles intransitáveis) e a cidade já não se encontrava mais em estado de atenção.