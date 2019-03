Mortos em temporal de São Paulo chegam a 11; bebê está entre vítimas

O número de mortes causadas pelo temporal que atingiu a Grande São Paulo ao longo da noite de domingo e na madrugada desta segunda-feira, 11, subiu para 11 na última atualização do governo do estado. Entre as vítimas, está um bebê atingido por um deslizamento que soterrou uma casa na Rua Caqui, em Embu das Artes. A chuva causou caos, com transbordamentos de rios, enchentes, quedas de árvores e desabamentos.

Além da criança, três pessoas foram soterradas e resgatadas em Embu. O bebê foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado para o Hospital de Itapecerica da Serra, mas não resistiu.

Outras quatro vítimas morreram por causa de um desabamento de uma residência em Ribeirão Pires.

Mais seis pessoas foram resgatadas sem vida após se afogarem em enchentes que atingiram vias da Grande São Paulo. Duas delas estavam embaixo da água que tomou conta da Avenida do Estado, na Zona Leste da cidade.

Outro deslizamento de terra atingiu uma residência na Rua dos Cravos, no bairro de São Rafael, na Zona Leste da capital. Os bombeiros retiraram uma mãe e duas crianças dos escombros, uma delas em estado grave. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.