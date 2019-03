Shopping de SP tem estacionamento alagado e clientes ilhados após chuva

O Central Plaza Shopping, na Zona Leste de São Paulo, também foi afetado pela chuva que atingiu a região metropolitana da cidade entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira. Fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostram o estacionamento do shopping alagado, com carros quase completamente submersos, além de clientes que, por não terem conseguido deixar o local, precisaram dormir no chão do centro de compras.

A assessoria de imprensa do Central Plaza afirma que “o shopping abrigou consumidores, lojistas e pessoas que passavam pelo local e buscaram resguardo dentro do centro comercial. Lojas da praça de alimentação ficaram abertas para atender aos clientes e a equipe de segurança permaneceu o tempo todo com o grupo”.

O shopping anunciou que permanecerá fechado nesta segunda, “para restabelecimento das condições normais de funcionamento”.

Estacionamento do Shopping Central Plaza alagado após chuvas fortes na cidade de São Paulo Estacionamento do Shopping Central Plaza alagado após chuvas fortes na cidade de São Paulo

O shopping fica ao lado da estação Tamanduateí, da Linha 10-Turquesa da CPTM, que teve sua circulação completamente interrompida às 22h20 de domingo e ainda não tem previsão de normalização. A linha liga o Brás a Rio Grande da Serra, no Grande ABC.

O temporal deixou, até o momento, 11 mortos na Grande São Paulo, incluindo um bebê, atingido por um deslizamento que soterrou uma casa na Rua Caqui, em Embu das Artes. Houve transbordamento de rios, enchentes, quedas de árvores e desabamentos.

meu deus o estacionamento do central plaza i-

pic.twitter.com/KWrtGDpHyB — dan (@superrultra) March 11, 2019