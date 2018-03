Chuva forte causa alagamentos e interdição em vias de São Paulo

A forte chuva que atinge São Paulo na tarde desta quarta-feira deixou a maior parte da cidade em estado de atenção para alagamentos – muitas vias foram interditadas. As áreas mais afetadas são as marginais Tietê e Pinheiros, a zona sul e o centro.

Em nota, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que o centro da cidade, as zonas norte e oeste e as marginais entraram em estado de atenção às 14h38. Mais tarde, às 15h21, foi a vez das zonas leste, sul e sudeste serem incluídas como áreas de risco. Os bairros mais afetados na capital foram Barra Funda, Lapa e Vila Leopoldina (na zona oeste) e Moema e Vila Mariana (na zona sudeste). Na Grande São Paulo, as cidades de Cotia, Itapevi e Carapicuíba também foram muito afetadas.

Segundo a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), foram interditadas as seguintes vias: a Avenida 23 de Maio (em ambos os sentidos, na altura do viaduto Euclides Figueiredo), o túnel do Anhangabaú (em ambos os sentidos), o túnel Max Feffer (sentido bairro) e o túnel Tribunal de Justiça. Outras pontos intransitáveis são o túnel Papa João Paulo II, no sentido do aeroporto, a Praça das Bandeiras com a Avenida Nove de Julho, no centro, a Rua Manoel Dutra, nas proximidades da Praça Quatorze Bis e a Avenida Olavo Fontoura, na altura do número 1.500.

Congestionamento

O mapa do trânsito da CET contabiliza 131km de lentidão. O índice é superior à média para o horário, que varia de 58km a 88km.

Há congestionamento nas avenidas Nove de Julho e Tiradentes, pista central. Na Marginal Tietê, a pista local, no sentido Ayrton Senna, tem 17km de lentidão. A pista expressa tem lentidão de Azurita até a Rodovia Castelo Branco e da Freguesia do Ó até Tatuapé. As regiões da Freguesia do Ó até Vila Guilherme e da Otto Baumgart até Freguesia do Ó também trafegam com velocidade reduzida. A Marginal Pinheiros tem lentidão nas pistas expressas, da Eusébio Matoso até a Castelo Branco e de Cidade Jardim até Nova do Morumbi.

Imagens aéreas feitas pela Globonews mostraram ruas da região central, próximas aos bairros do Glicério e do Cambuci, totalmente alagadas.

Transporte público

Todas as linhas do Metrô operam normalmente. A linha 9-Esmeralda da CPTM não tem trens circulando entre as estações Grajaú e Jurubatuba, em virtude de problemas técnicos.