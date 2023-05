CEO do ChatGPT virá ao Brasil para discutir uso da Inteligência Artificial

Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, realizará conversa no Brasil sobre uso de Inteligências Artificiais (I.A.s) no cotidiano, em especial na educação. O encontro, organizado pela Fundação Lemann, está marcado para a quinta-feira, 18, no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro, e contará com a participação da cientista de dados Nina da Hora.

Para o diretor-executivo da Fundação Lemann, Denis Mizne, a inovação e os avanços da tecnologia devem ser discutidos e​ pensados​​​​​​ ​a favor ​​d​e​ transformações relevantes para sociedade. “​Essa é uma oportunidade importante para aprofundar reflexões em torno da Inteligência Artificial, seus riscos e como ela pode contribuir para o hoje e o futuro do Brasil”, diz.

Leia mais: Sucesso do ChatGPT levanta debate sobre limites da inteligência artifical

A OpenAI deixou o mundo em polvoroso em novembro do último ano com o lançamento da versão 3.0 do ChatGPT, que rompeu as barreiras da bolha tecnológica e passou a ser utilizado em diversos campos distintos. Nas escolas, professores passaram a enfrentar um desafio a mais, já que os alunos podem utilizar a ferramenta para resolver exercícios e até fazer trabalhos complexos sem necessariamente assimilar o conteúdo, ou desenvolver habilidades específicas. A tecnologia, que agora fortificou seus sistemas de “aprendizado de máquina”, é capaz de criar textos complexos, fazer cálculos mirabolantes e até mesmo dar conselhos.

Ainda sem data de lançamento para edição 4.0 da I.A., a OpenAI tem feito um forte trabalho de ponderação sobre os limites éticos e as capacidades dos robôs que, cada vez mais, saem das páginas dos livros futuristas e passam a ganhar espaço dentro das nossas casas.