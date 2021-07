Caso Marielle: Ronnie Lessa é condenado por destruição de provas

Em nota, o MP fluminense disse que as duas promotoras “optaram voluntariamente por não mais atuar na força-tarefa que investia o caso Marielle Franco e Anderson Gomes”. E acrescentou: “A Procuradoria-Geral de Justiça do MPRJ reconhece o empenho e a dedicação das promotoras ao longo das investigações, que não serão prejudicadas. O MPRJ anunciará em breve os nomes dos substitutos”. Nos bastidores, ventila-se que a causa da saída das duas promotoras está relacionada ao temor de que interferências externas comprometam o andamento das investigações dos assassinatos de Marielle e seu motorista.

O acordo de delação premiada com o MP da viúva do ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega, Júlia Lotufo, que teria, além de informações do submundo da contravenção, pistas sobre os mandantes do Caso Marielle, estaria no centro da polêmica. As promotoras Simone Sibílio e Letícia Emile e o delegado Moysés Santana, que deixou a chefia da Divisão de Homicídios da capital (DH) esta semana, não teriam tido voz no acordo de colaboração da viúva do ex-PM, morto em janeiro de 2020 na Bahia.

No caso da condenação do ex-PM Ronnie Lessa por destruição de provas, as investigações apontam que as armas foram retiradas de um apartamento seu, no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio, dias após sua prisão, em março de 2019. Em depoimento à Delegacia de Homicídios (DH) da capital na época, um pescador contou que um comparsa de ex-PM contratou seu barco e jogou seis armas no mar perto de um conjunto de ilhas chamadas Tijucas. O descarte do material teria ocorrido exatamente um ano após o crime e envolvido a mulher do PM, Eliane Lessa, que é uma das donas do imóvel junto com o marido; Márcio Montavano, respoonsável pela retirada das caixas de armas de dentro do apartamento; Bruno Figueiredo, irmão de Eliane, apontado como auxiliar na execução do plano; e Josinaldo Freitas, que teria jogado os objetos no mar.