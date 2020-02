Carro alegórico da Grande Rio atinge repórteres de VEJA

Quarta escola a entrar na Marquês de Sapucaí na madrugada desta segunda, 24, a Unidos do Viradouro, uma das grandes apostas do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, passou por momentos de tensão.

Aos treze minutos, o quarto carro, com dificuldades para entrar na avenida, causou um buraco no desfile e provocou um acidente. Grande demais para a passarela do samba, o veículo destruiu uma cerca de ferro que separava a pista, onde repórteres com colete podiam circular, dos camarotes de alguns veículos de comunicação. Duas repórteres da equipe de VEJA estavam no local. Prestes a serem imprensadas pelo carro alegórico, acabaram resgatadas por policiais militares e bombeiros e sofreram ferimentos leves nos braços e pernas.

Dois membros da diretoria da agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram procurados, mas não prestaram auxílio. A reportagem tentou contato com a agremiação, mas não obteve resposta até a publicação dessa matéria.

Tragédia no passado

No dia 26 de fevereiro de 2017, a radialista Elizabeth Ferreira Jofre, conhecida como Liza Carioca, morreu após ser atropelada pelo abre-alas da Paraíso do Tuiuti. No ano seguinte, quando a agremiação foi vice-campeã do Carnaval do Rio, a filha de Liza, Raphaella Pontes, publicou um relato nas redes sociais afirmando que a escola não deu apoio às vítimas. Além da radialista, mais de vinte pessoas ficaram feriadas após serem atingidas pela alegoria, que entrou desgovernada no setor um, o primeiro da avenida.