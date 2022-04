Calouros sofrem queimaduras graves após trote no Paraná

A Polícia Civil do Paraná investiga a ocorrência de trote violento realizado por alunos veteranos da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná. O caso foi registrado na noite da quarta-feira, 30, na delegacia de Palotina, na região oeste do Paraná.

Vinte calouros sofreram queimaduras de primeiro e segundo graus após terem o corpo banhado por um líquido ainda não identificado derramado sobre eles por estudantes do curso que haviam sido responsáveis pela recepção do grupo.

De acordo com o relato das vítimas, depois de serem obrigados a pedir dinheiro em faróis da cidade, eles foram levados a um lugar afastado, onde tiveram que ficar ajoelhados enquanto os veteranos jogavam o líquido sobre o corpo de cada um. No local, a polícia encontrou garrafas de creolina vazias.

Os calouros fizeram exame no Instituto Médico Legal de Toledo, cidade próxima a Palotina, e estão sendo acompanhados por médicos, psicólogos e assistentes sociais da universidade paranaense.

Quatro veteranos foram presos na quinta-feira, 31. No entanto, três deixaram a prisão na sexta-feira, 1, após pagarem fiança de R$ 10 mil. Os suspeitos foram presos em flagrante por crimes de lesão corporal grave e constrangimento ilegal.

O Centro Acadêmico da Faculdade da Medicina Veterinária e a reitoria da UFPR pronunciaram-se por meio de nota, repudiando o ato.