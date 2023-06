Censo 2022: Cada vez menos gente por domicílio

O retrato do Brasil que sai do Censo de 2022 indica que diminuiu, em todo o Brasil, a quantidade de moradores por domicílio. De 2010 para 2022, a média foi de 3,31 para 2,28. O declínio ocorreu em todos os estados. Na avaliação do IBGE, o dado indica que aumentou a opção dos habitantes por morar sozinho ou pela diminuição do tamanho das famílias. O estado em que esse indicador é menor é o Rio Grande do Sul: foi de 2,95 para 2,54. Em São Paulo, de 3,20 para 2,20. Já no Rio de Janeiro, passou de 3,04 para 2,60; e em Minas Gerais, de 3,24 para 2,71. Entre o estados do Nordeste, a Bahia passou de 3,42 para 2,77.

Os dados também pontuam as capitais brasileiras que mais cresceram de 2010 para cá: Manaus, São Paulo e Brasília. A região que mais cresceu foi o Centro-Oeste.

Siga