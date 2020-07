Cacique Raoni recebe alta hospitalar após uma semana internado

Depois de uma semana internado no Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso, o cacique Raoni recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado, 25, e retornará para o Xingu ainda nesta tarde. De acordo com o boletim médico, o líder indígena está curado do quadro de infecção intestinal, não apresenta febres e testou negativo para o novo coronavírus.

Em coletiva, o médico Douglas Yanai afirmou que Raoni retornará para a sua aldeia com tratamento para prevenção de embolia pulmonar, com prescrição de antibióticos por via oral e orientação nutricional de dieta hipercalórica e hiperproteica, além do uso de protetor gástrico. “Manteremos contato com a equipe de saúde indígena que fica na aldeia para podermos acompanhar e continuar orientação para a recuperação plena dele”, disse Yanai.

Líder do povo Kayapó, Raoni deu entrada no hospital Dois Pinheiros no sábado 18, com pressão baixa, anemia, desidratação e sangramento evidenciado nas fezes. Os sintomas apareceram em função de um quadro de depressão causado pela morte de sua esposa, Bekwyjkà Metukire, no dia 23 de junho após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral).

Ao longo da semana, o cacique realizou exames de endoscopia e colonoscopia que indicaram a ocorrência de úlceras gástricas, intestinais, infecção intestinal e inflamação no cólon, que foram tratadas com antibióticos e protetor gástrico.

Continua após a publicidade

Raoni também passou por exames de rotina com uma equipe de cardiologia e pneumologia, onde foram detectadas fibrilação atrial crônica e enfisema de longa data, mas sem relação com as infecções e as úlceras. Foi iniciada medicação para diminuir o risco de trombose que pode acontecer por causa da fibrilação atrial.

Enquanto esteve internado, Raoni recebeu uma mensagem do Papa Francisco que lhe desejou melhoras. O recado foi dado pessoalmente pelo bispo de Sinop, Dom Canísio Klaus, que o visitou no hospital.