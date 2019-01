Brumadinho: vídeo mostra resgate de mulher em mar de lama

O Corpo de Bombeiros informou, na tarde desta sexta-feira, 25, que há pelo menos 200 pessoas desaparecidas por causa do rompimento de uma barreira da mineradora Vale, na cidade mineira de Brumadinho. Horas antes, o programa Cidade Alerta, da Record, exibiu imagens de uma mulher sendo resgatada por bombeiros, com o auxílio de um helicóptero, no local.

O #CidadeAlerta está no ar ao vivo com as principais informações sobre a tragédia em Brumadinho (MG). Assista na @recordtvoficial e no @sigaplayplus: https://t.co/hEj93xVjSb pic.twitter.com/XUM2Vb871R — Record TV (@recordtvoficial) January 25, 2019

O rompimento ocorreu na região do córrego do Feijão, na altura do quilômetro 50 da Rodovia MG 040. Ainda não há informações sobre vítimas.

Em nota, a Vale informou que “havia empregados na área administrativa, que foi atingida pelos rejeitos, indicando a possibilidade, ainda não confirmada, de vítimas”.

Por meio de sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro lamentou o desastre e anunciou que os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o secretário nacional de Defesa Civil vão até a região.

Em pronunciamento no Palácio do Planalto por volta das 16h desta sexta, o porta-voz do governo, general Otávio Santana do Rêgo Barros, disse que Bolsonaro pretende ir a Brumadinho às 8h deste sábado, 26.