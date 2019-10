Brumadinho: Bombeiros encontram corpo oito meses após tragédia

Mais de oito meses após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, os bombeiros encontraram na manhã desta sexta-feira, 4, mais um corpo de uma vítima da tragédia, ocorrida em 25 de janeiro deste ano. Ele foi localizado a 1,5 metros de profundidade em frente a área conhecida como Remanso, que foi atingida pela lama. As buscas na região somam 252 dias.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o cadáver estava “íntegro” — ou seja, com todos os membros — mas não é possível dizer se é a vítima é homem ou mulher por causa do estado de decomposição do corpo. “É provável que ocorra uma nova identificação de vítima”, informou os bombeiros em nota.

Pela análise dos bombeiros, é provável que o corpo tenha percorrido mais de quatro quilômetros do ponto inicial onde estava. A vítima foi retirada do local e encaminhada à Polícia Civil para a tentativa de identificação.

Não há previsão para encerrar as buscas. A última morte confirmada pelas autoridades na tragédia de Brumadinho foi no último domingo, 29 de setembro, na mesma área. Ao todo, 251 morreram por conta do rompimento da barragem da mineradora Vale. Após a identificação do último corpo, o número de desaparecidos caiu para 19.