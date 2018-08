Brasil tem mais de 208 milhões de habitantes, diz IBGE

O Brasil tem 208.494.900 habitantes, crescimento de 0,82% em relação ao número registrado em 2017, quando o país registrava 207.660.929 de pessoas. As informações fazem parte da pesquisa de Estimativa da População realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento foi encerrado em 1º de julho de 2018. O número foi posteriormente revisado usando os dados da Projeção de População (Revisão 2018), divulgada em 25 de julho. O IBGE considerou também os imigrantes venezuelanos no estado de Roraima.

De acordo com os dados da pesquisa, São Paulo continua sendo o estado mais populoso, com 45.538.936 habitantes, concentrando 21,8% da população do país. Minas Gerais é o segundo estado com mais habitantes, com 21.040.662 pessoas, seguido pelo Rio de Janeiro, com 17.159.960. A Bahia segue em quarto lugar no ranking dos estados mais populosos, com 14.812.617 habitantes. No Sul, Paraná e Rio Grande do Sul quase empatam no número de pessoas, com 11.348.937 e 11.329.605 de habitantes, respectivamente.

Quando se fala em residentes nos municípios, São Paulo segue como o maior cidade do país, com 12.176.866 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, com 6.688.927 milhões de pessoas, Brasília, com 2.974.703 e Salvador com 2.857.329 de moradores.

De acordo com o IBGE, dezessete municípios brasileiros têm população superior a 1 milhão de pessoas e, juntos, eles somam 45,7 milhões de habitantes ou 21,9% da população do Brasil.

Na ponta oposta, Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro de menor população, 786 habitantes, seguido de Borá (SP), com 836 habitantes, e Araguainha (MT), com 956 habitantes.

Em 2018, pouco mais da metade da população brasileira, 57% ou 118,9 milhões de habitantes, vive em apenas 5,7% dos municípios (317), que são aqueles com mais de 100.000 habitantes.

Os municípios com mais de 500.000 habitantes (46) concentram 31,2% da população do país, ou 64,9 milhões de habitantes. Por outro lado, a maior parte dos municípios brasileiros, 68,4%, possui até 20.000 habitantes e abriga apenas 15,4% da população do país, ou, 32,1 milhões de habitantes.