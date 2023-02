Bombeiros localizam último corpo soterrado no litoral de SP

Os bombeiros localizaram na tarde deste domingo, 26, o corpo da última pessoa desaparecida após as fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte de São Paulo, no feriado de Carnaval. O nome dessa vítima será divulgado após o reconhecimento, feito por parentes no Instituto Médico Legal (IML). Com isso, o número de óbitos chegou a 65 (64 ocorreram em São Sebastião e um em Ubatuba) e as buscas foram encerradas.

Dos 55 mortos identificados até agora, 20 são homens, 18 são crianças e 17 são mulheres.

A partir de segunda-feira, 27, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que transferiu seu gabinete para São Sebastião na semana passada, voltará a despachar do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, mas sua assessoria afirma que ele retornará à cidade mais afetada pelos temporais com frequência, para acompanhar os trabalhos de reconstrução. No sábado, 25, ele anunciou a criação de uma gerência estadual no município.

Além dos mortos, São Sebastião contabiliza 1.150 pessoas desalojadas e 1.290 desabrigadas.