Bolsonaro se irrita com pergunta e foge pela esquerda

Por Maiá Menezes Atualizado em 29 out 2022, 02h00 - Publicado em 29 out 2022, 00h49

O ex-presidente Lula optou por não dar entrevista coletiva no pós-debate, da TV Globo. Bolsonaro, ao contrário, aceitou, mas respondeu a poucas perguntas. E saiu da entrevista depois de uma pergunta que o incomodou.

Diante de uma pergunta que o incomodou, Bolsonaro deixou a coletiva. Não gostou de ser cofrontado com a pergunta da razão por que ele vem divulgando que Lula teria negociado com o tráfico para entrar no Complexo do Alemão.

“Você não tem moral para me chamar de mentiroso”, se irritou Bolsonaro, que bateu no púlpito e saiu pelo lado esquerdo do local montado para a coletiva. Deixou o senador Sérgio Moro falando.

Antes, já se irritara ainda com a maneira que foi tratado por uma jornalista, que o chamou de candidato.

“Se me chamar de candidato eu saio da entrevista. Lá dentro eu era candidato, aqui sou presidente”, reagiu.

O senador eleito Sérgio Moro foi o que falou mais durante a coletiva. Também chamou Lula de mentiroso: “Ele não sabe explicar o sítio de Atibaia”.

Ao lado de Moro e do ministro das Comunicações, Fábio Faria, o presidente iniciou a entrevista agradecendo a liberdade que teve de falar e “recordar a memória de muita gente e fazer lembrar a desgraça que foi o governo do país o governo de Lula e Dilma. O outro candidato sofreu de amnésia”.