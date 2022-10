Bolsonaro levanta taça da Libertadores em recepção do Flamengo

Depois de ter votado na Vila Militar assim que a seção eleitoral abriu, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) foi ao encontro dos atletas do Flamengo, que venceram a Copa Libertadores da América na noite de ontem e desembarcaram neste domingo, 30, no Aeroporto do Galeão. Saudado pela diretoria do clube e pelos jogadores, o mandatário teve a oportunidade de levantar a taça de campeão, em meio ao elenco e diretoria, que, em parte, já se mostraram favoráveis ao presidente.

O comportamento afetuoso de Bolsonaro com o jogador Rodinei chamou a atenção. Isso porque, na quinta-feira, 27, no último ato político antes do segundo pleito, o chefe do Executivo lançou uma previsão para a final, que seria disputada entre o Athletico Paranaense e o Flamengo. “O Rodinei, que veste a camisa de número 22, vai fazer o gol da final”, afirmou, dando uma pista sobre o motivo do carinho com o atleta. O gol do título conquistado pelo clube carioca saiu dos pés de Gabigol.

Bolsonaro se encontra com jogadores do Flamengo e levanta a taça da Libertadores 2022. pic.twitter.com/4srgrAPP5S — Patriotas (@PATRlOTAS) October 30, 2022

Em uma live dos jogadores do Flamengo, atual campeão da Libertadores, podem ser ouvidos cânticos e declarações visando apoiar o presidente Bolsonaro nas eleições presidenciais de amanhã. pic.twitter.com/UiMepLjl1r — Maria P (@damadanoite14) October 30, 2022