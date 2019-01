Bolsonaro diz que vai combater ‘lixo marxista’ nas escolas

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) postou nesta segunda-feira, 31, em seu perfil no Twitter – rede social que tem usado para se manifestar e anunciar decisões do futuro governo – uma mensagem em que critica o ensino e diz que vai combater o “lixo marxista” nas escolas brasileiras. Segundo Bolsonaro, este combate é uma forma de melhorar o ensino e o desempenho do Brasil em rankings mundiais de educação.

Uma das metas para tirarmos o Brasil das piores posições nos rankings de educação do mundo é combater o lixo marxista que se instalou nas instituições de ensino. Junto com o Ministro de Educação e outros envolvidos vamos evoluir em formar cidadãos e não mais militantes políticos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 31, 2018

Na mensagem, o presidente, que toma posse nesta terça-feira, 1º de janeiro, diz ainda que com essa ação pretende “formar cidadãos e não mais militantes políticos”.

Ministro Vélez

Bolsonaro designou como ministro da Educação o filósofo de origem colombiana Ricardo Vélez Rodríguez, indicado por Olavo de Carvalho. O ministro é defensor do movimento Escola Sem Partido e a favor da instituição de conselhos de ética em instituições de ensino. Vélez também postou mensagem nesta segunda, expressando seu desejo de início de “uma nova era” para o Brasil.