Bolsonaro depõe nesta quarta à PF sobre plano golpista de Marcos do Val

Por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depõe nesta quarta-feira, 12, à Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura um suposto plano para golpe de Estado, denunciado a VEJA pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) em fevereiro deste ano. Desde então, o parlamentar apresentou diversas versões para o encontro.

Esta será a quarta vez que Bolsonaro presta depoimento à PF desde que deixou a Presidência. A oitiva está marcada para ocorrer a partir das 14h na sede da corporação em Brasília. O ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) também teria participado da conversa entre o senador e o ex-capitão.

Conforme mostrou o Radar, na primeira varredura feita por seus aliados, o ex-presidente identificou apenas uma mensagem trocada com Do Val no período sob investigação. O ex-chefe do Executivo teria respondido de forma curta e ríspida ao senador, ao receber uma mensagem depois da reunião, que o tema era: “Coisa de maluco”. Por este motivo, segundo aliados de Bolsonaro, o interrogatório “não vai durar cinco minutos”.

Operação contra Do Val

Em meados de julho, o senador foi alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da investigação. Por determinação de Moraes, agentes da Polícia Federal estiveram no gabinete do parlamentar no Senado e nos endereços dele em Vitória. Após a realização das buscas, Marcos do Val declarou que as medidas foram tomadas após ter pedido a convocação de Moraes para depor na CPMI do 8 de Janeiro. Posteriormente, do Val se licenciou do cargo e deixou de ser membro da comissão no Congresso.