Chamado a depor, Bolsonaro diz só ter trocado uma mensagem com Do Val

Jair Bolsonaro vai novamente depor nesta quarta-feira na Polícia Federal. O motivo da nova oitiva é seu potencial envolvimento nos planos aloprados revelados por Marcos do Val, o senador que se licenciou do mandato depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal no mês passado.

Na primeira varredura feita por seus aliados, Bolsonaro identificou apenas uma mensagem trocada com Do Val no período sob investigação. O presidente respondeu de forma curta e ríspida ao senador, ao receber uma mensagem depois da reunião com Do Val e Daniel Silveira, revelada por VEJA, que o tema era: “Coisa de maluco”.

Segundo aliados de Bolsonaro, essa é a única mensagem trocada pelo ex-presidente com o senador. “Bolsonaro vai depor nesta quarta, mas seu interrogatório não vai durar cinco minutos. Ele só tem essa mensagem com o senador. Nada além disso”, diz um aliado do presidente.

