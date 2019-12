Bolsonaro comemora ‘maior repasse na história’ do Bolsa Família

Em postagem no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comemorou “o maior repasse já realizado na história” do Bolsa Família. O presidente se referiu ao pagamento do 13º salário do programa, cujos depósitos tiveram início em 10 de dezembro e e seguirão até o dia 23.

De acordo com o presidente, mais de 5 bilhões de reais serão distribuídos para mais de 13 milhões de baixa renda com a medida, em especial na região Nordeste.

“O 13° está sendo possível, dentre outras razões, graças às melhorias na gestão do programa, que tem focado, principalmente, no combate às fraudes. O dinheiro deve ir para quem realmente precisa”, declarou Bolsonaro em uma das postagens.

A criação do pagamento extra foi anunciada em abril, seguindo uma promessa de campanha do presidente.

O Bolsa Família atende às famílias com crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos que vivam em situação de pobreza e de extrema pobreza, isto é, com renda per capita de até 89 reais mensais e entre 89,01 reais e 178 reais mensais.