Bolsonaro chama Roberto Jefferson de ‘bandido’, após ataque a policiais

Jair Bolsonaro passou boa parte do seu governo estimulando os sonhos armamentistas de aliados radicais como Roberto Jefferson. Neste domingo, a conta chegou.

Cacique do PTB, Jefferson, ainda que preso em regime domiciliar, reagiu com 20 tiros de fuzil e duas granadas ao mandado de prisão de Alexandre de Moraes para que ele retornasse à prisão. Dois policiais foram feridos no ataque do aliado do presidente.

Ciente do estrago em sua imagem a sete dias da eleição, o presidente correu para se afastar do aliado que tantas vezes confraternizou com ele no Planalto.

“Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio”, disse Bolsonaro.