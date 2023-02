Blogueirinhas de porta de cadeia fazem sucesso nas redes sociais

O lucrativo mercado das “blogueirinhas” nas redes sociais acaba de ganhar mais uma vertente. Tem se tornado cada vez mais comuns nas timelines das redes sociais, a presença de influencers que compartilham detalhes de suas vidas amorosas com integrantes do crime organizado. Apelidadas de “comadres”, essas mulheres arrebanham seguidores mostrando a rotina nas portas de cadeias.

Nesta semana, os perfis das “comadres” ou “cunhadas” – expressões que derivam do espanhol para designar namoradas e esposas de condenados – bateu a impressionante marca de dois bilhões de visualizações no TikTok, plataforma preferida para disseminação desse tipo de conteúdo. A maioria dos posts vem acompanhada da música “Only love can hurt like this”, de Paloma Faith, espécie de hino desse público.

As mulheres costumam compartilhar a preparação para a visita dos detentos. Mostram em detalhes a escolha dos sapatos e das roupas para as visitas e as receitas dos pratos que levarão aos presos no “Jumbo” (pacote com comida e bebida que os parentes levam aos presidiários). Muitas fazem questão de mostrar ingredientes de primeira, como picanha e temperos especiais.

Na maioria dos vídeos, há a exaltação do amor atrás das grades, a partir da enumeração das “vantagens de ter o marido preso”, como escreve uma blogueira. “Você vai sempre saber onde ele está; ele não vai te trair; escreve cartinhas lindas; tem medo de ser abandonado”, elenca em tom de deboche.

Nos posts também ficam evidentes as falhas do sistema prisional. As comadres costumam tornar públicas as trocas de mensagens de texto com seus companheiros, mesmo que, em tese, eles não possam usar aparelhos celulares atrás das grades. “E se eu ficar 13 anos preso?”, indaga um dos bandidos. “Vou te visitar todos os dias”, responde a mulher, exaltando seu amor incondicional. Com as comadres, é na saúde, ou na doença, em liberdade, ou na detenção.

