Batizada com o apelido de seu criador, o empresário Bernardo Troib, a Badida nasceu em um espaço de ares residenciais na Avenida do Batel, no início dos anos 80. Lá, viveu o seu período de maturação. Acompanhou as transformações do segmento e adaptou-se à demanda crescente por mais qualidade, diversidade e maciez. Ao se mudar para um imponente casarão no Seminário, em 2012, já era uma das marcas mais queridas da cidade. Nesse endereço, Joel, filho de Troib, e a esposa, Rejane, fazem questão de manter esse vínculo, recebendo os clientes à porta e supervisionando tudo de perto. A fidalguia no ambiente e no serviço se estende às carnes, que justificam o complemento “nobres” no nome da grife. Da parrilla a carvão das duas unidades saem cortes bovinos da raça angus, como o bife badida, a parte mais macia do entrecôte (R$ 84,90), e o bife de tira, o miolo da picanha (R$ 151,90, para dois). A parrillada da casa serve três pessoas com peças de entrecôte, fraldinha e picanha (R$ 205,90). Acréscimos recentes no menu, os três cortes da raça wagyu têm boa marmorização. Com peso que varia de 300 a 350 gramas, o entrecôte custa R$ 99,90. Arroz biro-biro (R$ 15,90 a meia-porção) e batata suflê (R$ 14,90) figuram entre as guarnições. Para sobremesa, há crepe de doce de leite argentino (R$ 20,90). Avenida Sete de Setembro, 6045, Seminário, ☎ 3243-0473 (160 lugares). 11h30/15h e 19h/23h30 (sex. almoço até 15h30; sáb. almoço até 16h; dom. só almoço até 16h); ParkShopping Barigüi, ☎ 3373-0300 (130 lugares). 12h/15h e 18h/23h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Aberto em 1983. Aqui tem iFood. $$$

2º lugar: KF Grill

3º lugar: Las Tablas