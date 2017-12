Avaliação do governo Temer tem recuperação em pesquisa CNI/Ibope

Pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta quarta-feira (20) mostra uma leve recuperação na avaliação do governo do presidente Michel Temer (PMDB). O percentual de entrevistados que consideram seu governo ruim ou péssimo caiu de 77% em setembro para 74% em dezembro.

A maneira de governar de Temer é desaprovada por 88%, ante 89% no levantamento anterior. Da mesma forma, a aprovação positiva do governo subiu de 3% para 6% entre as duas pesquisas. A avaliação regular passou de 16% para 19%.

A pesquisa ouviu duas mil pessoas em 127 municípios entre o dias 7 e 10 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Isso significa que, dentro de margem de erro, a avaliação a Temer está estável.

A perspectiva para o restante do governo Temer seguiu a mesma linha que a avaliação atual. Para 69% dos entrevistados, o tempo que resta será ruim ou péssimo, ante 72% na sondagem anterior. A expectativa positiva (ótimo ou bom) passou de 6% para 7%.

Na comparação com o governo Dilma Rousseff (PT), também houve pouca variação. Os que consideram a administração Temer pior seguem em 59%, enquanto os que consideram o governo atual melhor passaram para 10%, ante 8% da pesquisa anterior.