Autoridades alertam para novo risco de inundações no RS

Na noite deste domingo, 12, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um aviso sobre riscos de alagamento na capital e redondezas. As autoridades alertam que o nível do Rio Jacuí deve seguir acima do normal, sem previsão de baixar, e as áreas inundadas podem sofrer com mais enchentes em razão das chuvas intensas do fim de semana. As cidades que devem ser mais afetadas são Porto Alegre, Eldorado do Sul, Guaíba, região das Ilhas, Canoas e Nova Santa Rita.

Mais cedo, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) explicou que o Lago Guaíba, na região metropolitana, deve receber toda a água que está se deslocando pelos rios Jacuí, Taquari-Antas, Caí, Sinos e Gravataí, podendo agravar severamente a situação na capital.