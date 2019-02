Ataques na Grande São Paulo deixam quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram e sete ficaram feridas após serem alvo de ataques na noite desta quarta-feira em Osasco e Carapicuíba, Região Metropolitana de São Paulo. Não há informações sobre o estado das vítimas hospitalizadas.

A primeira ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 23h15 na Rua Sulamita, no Jardim Conceição, em Osasco. Quatro pessoas foram baleadas – uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros três feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Antônio Giglio. Minutos depois, por volta das 23h20, a PM foi chamada até Carapicuíba, onde seis pessoas foram atingidas na Rua Andrômeda e uma na Avenida Netuno. Três delas morreram. Os casos serão investigados pelo 1 ºDP de Osasco e Carapicuíba.

Interior – Também na noite desta quarta-feira, sete pessoas foram baleadas em Piracicaba, no interior do estado. Eles estavam em um bar no Jardim Borghesi quando suspeitos em duas motocicletas passaram pelo local e dispararam, segundo a PM. Cinco não resistiram aos ferimentos e morreram.

(Com Estadão Conteúdo)