Assassinos são beneficiários de programas assistenciais do governo

Os irmãos Amarildo da Costa de Oliveira e Oseney da Costa Oliveira, que confessaram ter matado o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dominic Phillips em Atalaia do Norte (AM), são cadastrados em programas assistenciais do governo, incluindo seguro defeso, bolsa-família e auxílio emergencial.

Amarildo recebeu o seguro-defeso entre 2013 e 2015. O benefício é pago aos pescadores que não possuem outra renda, durante o período da piracema, quando a pesca é proibida. Ele e a esposa também constam como favorecidos do bolsa-família e do auxílio-emergencial. De 2013 a 2022, o casal recebeu quase 50 mil reais.

Já Oseney da Costa Oliveira recebeu o seguro-defeso entre 2013 e 2015. A partir de 2020, ele aparece como beneficiário do auxílio emergencial, pago até o final do ano passado. Constam dos bancos de dados do governo federal pagamentos de mais de 11.000 reais ao pescador.