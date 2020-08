Artigo: Não conseguimos respirar

Quando, em 2 de março de 1867, a Howard State University inaugurou suas instalações em Washington D.C, no coração da República, e recebeu nos bancos universitários do seu curso de teologia e medicina, os primeiros negros livres da escravidão, após a Guerra Civil de 1865, além da justa euforia e do incontido entusiasmo, seguramente, um sentimento de otimismo tomou conta de todos americanos. Estava aberta a porta do paraíso que conduziria os negros ao gozo e ao usufruto dos propósitos narrados pelos pais fundadores de que todos os homens foram criados iguais e de que são dotados pelo Criador dos direitos inalienáveis da vida, da liberdade e da busca de felicidade.

Nos quase 150 anos de história, Howard e quase duas centenas de Universidades Negras públicas e privadas americanas produziram milhares de cérebros e talentos, conhecimento, tecnologia e inovação e ajudaram a difundir para todo o planeta a criação, a inventividade, a habilidade e a competência do negro americano na academia, no cinema, na arte, na dança, na música, na medicina, na matemática, na política, no esporte e na cultura em geral. Produziram pérolas negras como Thurgood Marshall na Suprema Corte, Martin Luther King, Toni Morrison, prêmios Nobel da paz e da literatura. E todos juntos concretaram as pontes por onde atravessaram, dentre tantos, os secretários de Estado Colin Powell e Condoleeza Rice, Guion Stewart Bluford, astronauta negro com quatro viagens ao espaço, e, lógico, Oprah Winfrey, Spike Lee, Carl Lewis, Michael Jackson, Beyoncé, Michelle e Barack Obama.

Os negros fizeram tudo certo e fizeram a coisa certa. Robusteceram a fé, burilaram o intelecto e cultivaram e fortaleceram a crença na justiça, como garantidora do tratamento justo e igualitário, independentemente de raça ou cor de pele. Mas os táxis de Washington muitas vezes não param quando um aluno negro da Howard acena e dificilmente aceitam corrida ou atendem chamadas para os bairros negros; o cliente branco dispensa a corrida quando o motorista do táxi é negro. Os negros, 13,4% dos americanos, são a maioria entre os desempregados, a maioria entre os miseráveis a maioria do sistema carcerário.

Quando, em 2003, a Universidade Zumbi dos Palmares abria as suas portas no coração de São Paulo para receber os primeiros jovens negros, no curso de Administração de Negócios, os negros brasileiros ficaram em júbilo. Pela primeira vez na história do Brasil, uma universidade negra comunitária, criada por negros, colocava-se de pé para ampliar os caminhos da liberdade, fortalecer os propósitos da igualdade, incluir, qualificar, aprimorar, fortalecer o pertencimento e empoderar social e intelectualmente os brilhantes, habilidosos, criativos e competitivos talentos negros que desde sempre a história do país houvera deixado pelo caminho.

Continua após a publicidade

A luta pioneira da Universidade Zumbi dos Palmares ajudou a salvar vidas e a construir as pontes pelas quais mais negros chegaram à mídia, à propaganda, às novelas, às revistas de glamour, às empresas, à política, aos espaços de prestígio, aos tribunais e mesmo à Suprema Corte. Com o Livro Caixa Preta, que reunia as grandes realizações do negro na história mundial, e com a campanha Machado de Assis Real, que resgatara a negritude do maior escritor brasileiro, no ano de 2019, pela primeira vez uma universidade brasileira alcançou dois leões de ouro nos Festival de Cannes e tornou obrigatória a substituição da sua fotografia branca pela sua real fotografia negra nos mais importantes ambientes literários do país e do exterior.

Mas o jovem negro da Zumbi, tal qual os das universidades negras americanas, é parado pela polícia ainda na porta da universidade, esteja vestido com roupas simples do batente, esteja num terno bacana e num carro bom custeado por alguns gordos estágios.

Na nossa democracia racial brasileira, os negros da Zumbi e todos os demais 54% dos negros do país, num processo sistemático de limpeza étnica, são apagados da estética oficial miscigenada. São invisíbilizados e excluídos da cena política, social, cultural e artística, apartados do ambiente corporativo público e privado.rt

No nosso estado de direito, os negros são chicoteados amordaçados e seviciados e mortos nos interiores vistosos e elegantes dos hipermercados. Nossos ambientes de artes ficam perturbados com a presença negra e os seguranças dos shoppings e das lojas de luxo não abandonam um segundo o cliente negro. Na nossa democracia, nossos salões de moda precisam que os negros acorrentem-se do lado de fora para que possam se apresentar do lado de dentro nas passarelas.

Continua após a publicidade

No maior país negro das Américas, professores e cientistas negros inexistem nas maiores ou menores escolas e universidades públicas e privadas. Nas maiores e melhores empresas da diversidade não existem negros ou negras nos quadros executivos. No país de miscigenados e da democracia racial não existe um presidente ou presidente negro nas 2 000 maiores empresas nacionais ou multinacionais do país.

No estado democrático de direito brasileiro, as forças policiais realizam limpeza étnica e genocídio contra os negros, à luz do dia. O racismo estrutural do estado e da elite política e econômica usa como método o modo automático da indiferença, a omissão, a informalidade e o silêncio.

Lá como cá, imperam a ambiguidade e o casuísmo de uma República construída sobre o pântano da escravidão, a desonestidade e a dissimulação de um pacto político que distorceu e subverteu os propósitos e objetivos da nação, e a vilania e a indiferença de uma justiça que sufragou como legítimo um estado de apartheid racial, envenenou a atmosfera com ódio e preconceito racial e transformou o racismo estrutural em arma política de grupos de interesses para a captura, a manutenção e o monopólio dos privilégios e oportunidades sociais.

Lá como cá, o racismo estrutural e a discriminação racial que mantêm negros e brancos separados e desiguais se transformaram no joelho ostensivo que sufoca, asfixia e estrangula o pescoço dos americanos e brasileiros, impedindo todos de respirar livremente.

Continua após a publicidade

George Floyd não está mais sozinho. Junto com os milhões de jovens negros e brancos de todo o mundo, seus pulmões estão abarrotados para gritar e exigir nas ruas a mudança e transformação do seu tempo. E, quando polícia e políticos se põem de joelhos para ouvir e se solidarizar com o povo, acende uma luz de esperança . Liberdade, igualdade, honestidade, confiança, segurança, verdade e fraternidade: esse é o ar que faltou a Floyd, esse é o ar que todos queremos, precisamos e exigimos para definitivamente respirar e viver, livres e em paz.

Jose Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares

Publicado em VEJA de 19 de agosto de 2020, edição nº 2700