Áreas de lazer reabertas atraem milhares de cariocas em domingo de sol

O primeiro dia de reabertura das áreas de lazer nas pistas da zona sul do Rio de Janeiro atraíram milhares de pessoas neste domingo. Sua utilização suspensa desde o início da pandemia de Covid-19.

As pistas do Aterro do Flamengo e da orla de Copacabana e Ipanema foram invadidas por um público ávido por atividades ao ar livre. Desde esportistas até crianças e idosos, todos aproveitaram para se exercitar um pouco, sob um tempo de céu azul e temperatura amena, como é comum no inverno carioca.

Embora a maioria estivesse usando máscaras, algumas pessoas ainda resistiam ao uso do equipamento, que por decreto é obrigatório em todo o estado. Era possível ver pessoas com a máscara no queixo e outras totalmente desprotegidas. É comum corredores argumentarem que a máscara dificulta a respiração. Mesmo assim, seu uso é obrigatório.

Nas areias, fiscais da prefeitura atuavam para só permitir no local pessoas praticando esportes individuais. Aglomerações de banhistas estão proibidas, sob risco de multa no valor de 107 reais.

As diretrizes da reabertura de parques e áreas de lazer foram divulgadas pela prefeitura na chamada fase 3B, que passou a vigorar na última sexta-feira e também ampliou o funcionamento dos shoppings, das 12 às 22h.