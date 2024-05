Aprovação de Lula volta a subir e retoma patamar de 2023, diz pesquisa

Pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta terça-feira, 7, mostrou que a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) melhorou, após queda significativa registrada no último levantamento, feito em março. Na aferição mais recente, o petista conta com 51% de aprovação, um crescimento de quatro pontos percentuais. Outros 45%, contudo, o desaprovam. Já na avaliação de seu governo, 43% classificam como ótimo ou bom, 15% consideram regular e outros 41% acham que o cenário é ruim ou péssimo. A melhora está ligada à bilionária injeção de recursos em infraestrutura nos estados, além das políticas sociais do governo federal.

O crescimento de cinco pontos percentuais registrado na avaliação do governo Lula — em março, eram 38% os que consideravam ótimo ou bom — faz com que o petista volte ao patamar em que esteve durante seu primeiro ano neste terceiro mandato. Em 2023, a parcela de olhares positivos sobre o Planalto chegou a bater 45%. Por outro lado, aqueles que classificam como ruim ou péssimo não diminuíram: eram 39% em janeiro, 41% em março e, agora, se mantiveram na mesma proporção.

O presidente segue com melhor avaliação entre mulheres, jovens de 16 a 24 anos, nordestinos e entre aqueles que têm menor renda. No recorte religioso, 46,5% dos católicos classificam seu governo como ótimo ou bom, enquanto 36,3% reprovam seu mandato. Entre os evangélicos, todavia, a rejeição ainda é majoritária: 57,7% classificam a gestão como ruim ou péssima, e apenas 30% o avaliam positivamente.

Força da Novo PAC

Diferentemente da postura adotada ao longo de 2023, Lula tem intensificado, no primeiro semestre deste ano, as viagens nacionais, e inaugurado obras em todas as regiões do país. A iniciativa, além de funcionar como propulsora para as eleições municipais deste ano, foi possível com o lançamento do Novo PAC, feito em agosto do ano passado. O programa prevê R$ 1,7 trilhão em investimentos e, ao que parece, já dá resultados na opinião pública: a área de “Investimentos, infraestrutura e obras” foi a que registrou melhor avaliação positiva na pesquisa: 33% avaliaram o desempenho do governo federal como ótimo, e outros 9%, como bom.

O panorama positivo é o mesmo identificado no item “Redução da pobreza e políticas sociais”. Ampliar a abrangência e melhorar a divulgação dos programas do governo federal, inclusive, tem sido a orientação dada por Lula a seus ministros em busca de reduzir sua rejeição. Em seguida, entre as áreas mais bem avaliadas, estão “Direitos humanos e igualdade racial”, “Educação” e “Relações internacionais” — embora esta última tenha registrado queda, em relação ao levantamento anterior. Ainda assim, em todos os temas apresentados na pesquisa, a avaliação negativa superou a positiva, proporcionalmente.

Quando comparada ao governo Bolsonaro, no entanto, a gestão do petista vence em 12 dos 16 itens apresentados, com destaque para a redução da pobreza, carga tributária e infraestrutura. Os entrevistados preferiram a condução do ex-presidente no combate à corrupção, na moradia e urbanização de favelas e na responsabilidade fiscal, embora em todos esses temas a diferença tenha sido de no máximo dois pontos. Houve empate na avaliação da política industrial e energética dos dois mandatários.