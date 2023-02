Apresentado por Eduardo, “Bolsonaro Store” vende calendário por R$ 49,90

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) divulgou neste domingo, 26, um vídeo no Twitter em que apresenta uma série de produtos com a marca de seu pai. “Te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store. Além de fotos exclusivas e de qualidade, você vai poder relembrar as diversas vitórias do presidente Jair Bolsonaro“, afirma o político.

Na página, o calendário citado sai por 49,90 reais. Há também caneca de chopp (69,90 reais), tábua de madeira (109,90 reais) e um troféu de mesa (109,90).

Veja a postagem do filho do presidente.

Lanço agora o calendário da Bolsonaro Store: aberta a pré venda com desconto por tempo limitado e brinde para os primeiros que adquirirem. Tenha o seu e mantenha viva essa memória:https://t.co/fAbqfx5zPO Siga-nos no instagram para outras novidades e produtos:… https://t.co/lEXGiu3jVm pic.twitter.com/UGxOLwplcQ — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 26, 2023