Envolvidos em uma trama judicial desde julho deste ano, quando a cantora Paula Toller processou Leoni por uso indevido de imagem e da música da qual é coautora “Pintura Íntima”, durante as eleições presidenciais de 2018, foi a vez do cantor mover uma ação contra a ex-namorada, colega de banda e parceira de composições musicais. Segundo Caio Mariano, advogado do ex-integrante da banda Kid Abelha, uma ação foi movida contra Paula por uso indevido da canção “Como eu quero”. “A Paula está usando o nome da música, da qual o Leoni é coautor, para dar nome e divulgar sua turnê sem autorização dele”, explicou Mariano.

Procurado, o cantor confirmou que está processando a ex-colega de banda e informou que ainda não foi comunicado sobre a condenação que o obriga a pagar 50 mil reais. “Recebi mal a notícia do processo porque acho que podíamos ter nos falado, mas foi uma escolha dela”, disse a Veja. Em outubro do ano passado foi veiculado na internet um vídeo que substituía os versos originais “Fazer amor de madrugada; Amor com jeito de virada” por “Com Manu e Haddad de mãos dadas; chegou a hora da virada” — (No caso, os então candidatos pelo PT Fernando Haddad e Manuela D’Ávila). Na época, o Tribunal Regional Eleitoral determinou a retirada imediata do vídeo, suspendendo o seu uso na campanha em razão da ausência da autorização de Paula.

Leoni, então, postou a paródia em suas redes sociais. O vídeo, que ficou no ar por três dias antes de ser apagado, foi interpretado como um descumprimento da decisão do TRE. Além de Leoni, Fernando Haddad e o Partido dos Trabalhadores foram condenados a pagar 100 mil reais cada um para a cantora. Todos afirmam que irão recorrer da decisão e que não são os responsáveis pela paródia.